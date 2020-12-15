واشنطن تصنف “سرايا المختار” في البحرين منظمة إرهابية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 08:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 15 - ديسمبر - 2020 6:39 مساءً

صنفت الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، تنظيم “سرايا المختار” في البحرين، منظمة إرهابية عالمية، مؤكدة أنه يتلقى دعما من إيران وأنه يتآمر لشن هجمات على أميركيين في المملكة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن تنظيم “سرايا المختار” يتلقى دعما ماليا ولوجستيا من الحرس الثوري الإيراني.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن “سرايا المختار منظمة إرهابية تساندها إيران مقرها البحرين، ووردت تقارير عن تلقيها دعما ماليا ولوجيستيا من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني”.

وفي تغريدة على تويتر، اعتبر بومبيو أن “تصنيف سرايا المختار اليوم يوجه رسالة قوية إلى النظام الإيراني، مفادها أننا لن نسمح لوكلائه الإرهابيين بتهديد شعب البحرين والأميركيين المتمركزين هناك”، بحسب “سكاي نيوز”.