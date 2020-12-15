واشنطن تصنف "سرايا المختار" الموالية لإيران بالبحرين منظمة إرهابية

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

أعلنت الخارجية الأمريكية تصنيف تنظيم "سرايا المختار" الموالي لإيران في البحرين "منظمة إرهابية"



وقالت واشنطن إن هذه المنظمة الإرهابية تتلقى دعما من إيران واتهمتها بالتآمر لشن هجمات على أمريكيين في البحرين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان :"سرايا المختار منظمة إرهابية تساندها إيران مقرها البحرين، ووردت تقارير عن تلقيها دعما ماليا ولوجيستيا من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".

وكانت محكمة بحرينية قد أصدرت أحكاما متفاوتة بحق 18 متهما في تنظيم "سرايا المختار" الإرهابي، بعد إدانتهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تشكيل جماعة إرهابية تابعة لما يسمى بسرايا المختار الإرهابي بهدف تنفيذ عمليات إرهابية داخل مملكة البحرين وذلك عن طريق استهداف مركبات الشرطة وقوات الأمن واغتيال الضباط العاملين بوزارة الداخلية والتخطيط لتهريب العديد من العناصر الإرهابية المحكوم عليهم في قضايا إرهابية من السجون؛ حيث قام عناصر ذلك التنظيم باستلام ونقل الأسلحة وعبوات متفجرة والمبالغ المالية وتوزيعها على باقي عناصر التنظيم وإعداد المخازن اللازمة لتخزين الأسلحة والمتفجرات.

واستندت النيابة العامة في إحالة المتهمين للمحاكمة إلى الأدلة القولية منها شهادة الشهود والأدلة الفنية وتقارير إدارة الأدلة الجنائية بالإضافة إلى اعترافات المتهمين.