مصر تطلق موقع تسجيل للحصول على اللقاح الصيني

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية أن الشكل النهائي للموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل للحصول على اللقاح الصيني سينو فارم، انتهى، وجارٍ وضع الرتوش الأخيرة لإطلاقه خلال الساعات المقبلة.



وأوضح مصدر تابع للوزارة وفقا لصحيفة الوطن، أن الموقع في انطلاقته الأولى بنسخته المقررة هذا الأسبوع، سيكون متضمنا لكل المعلومات عن اللقاح الصيني، وعدد الجرعات الذي سيحصل عليها الشخص، والأعراض التي ستظهر عليه عقب الحصول على الجرعات وخلافه.

وأضاف المصدر، أن "الموقع سيبدأ تلقي طلبات التسجيل للحصول على اللقاح بدءًا من مطلع الأسبوع المقبل، والأولوية بعد الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية ستكون لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة".

وشرح المصدر آلية الاختيار من بين المتقدمين للحصول على اللقاح، قائلا: "هناك معايير نطبقها، فمثلا أصحاب الأمراض المزمنة لديهم أولوية للحصول على اللقاح عن كبار السن؛ لأن صاحب المرض المزمن مناعته أضعف بسبب الأمراض التي يعاني منها، سواء الضغط أو السكر".

من جهته، قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن مصر لن تعطي أي مواطن لقاحا لفيروس كورونا المستجد إلا بعد التأكد من مدى فاعليته وسلامته.

وأضاف تاج الدين أن اللقاح تمت تجربته في عدد من الدول، وهو في طور المرحلة النهائية من التجارب السريرية، ومصر من الدول التي شاركت في التجارب من خلال 3 آلاف بحث.

وعن الزيادة التي تشهدها مصر يوميا بإصابات فيروس كورونا، أوضح "تاج الدين" أن الدولة تشهد ارتفاعا في عدد مصابي الفيروس منذ ما يقرب من 4 أسابيع، وهي زيادة متوقعة، خاصة مع دخول فصل الشتاء، ولاحظت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا تراخي بعض المواطنين في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وإقامة الحفلات والتجمعات في مناطق مزدحمة.