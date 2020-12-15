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2020-12-15 | 18:27
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اطلق جمهور نادي القاسم الرياضي، حملة تبرعات لدعم النادي في دوري الكرة الممتاز.
وهذه الخطوة مشابهة لما قام به جمهور مدينة نابولي في ايطاليا عام 1984، حيث تم جمع تبرعات للتعاقد مع الاسطورة الارجنتينية دييغو ارماندو مارادونا، فالنادي كان يعاني من ضائقة ولم يكن بامكانه جلب النجوم الكبار.
يذكر ان فريق القاسم حقق الفوز الاول له في الدوري الممتاز بالجولة الثامنة من المسابقة بفوزه على الحدود بهدفين نظيفين.
ويحتل فريق القاسم المركز الثامن عشر برصيد ست نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر على طريقة نابولي.. جمهور نادي القاسم يجمع تبرعات لدعم فريقه (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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