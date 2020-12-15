على طريقة نابولي.. جمهور نادي القاسم يجمع تبرعات لدعم فريقه (صور)

وتعد هذه الخطوة هي الاولى من نوعها في العراق، حيث قرر اهالي محافظة بابل دعم الفريق في ضائقته المالية.

وهذه الخطوة مشابهة لما قام به جمهور مدينة نابولي في ايطاليا عام 1984، حيث تم جمع تبرعات للتعاقد مع الاسطورة الارجنتينية دييغو ارماندو مارادونا، فالنادي كان يعاني من ضائقة ولم يكن بامكانه جلب النجوم الكبار.



يذكر ان فريق القاسم حقق الفوز الاول له في الدوري الممتاز بالجولة الثامنة من المسابقة بفوزه على الحدود بهدفين نظيفين.

ويحتل فريق القاسم المركز الثامن عشر برصيد ست نقاط.