إسماعيل وشذر وعبد المحسن يؤدون اليمين الدستورية كنواب في البرلمان

أدى أيوب يوسف إسماعيل ومحمد حسين شذر ونعيم عبد المحسن، الثلاثاء، اليمين الدستورية كنواب في البرلمان.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ايوب يوسف اسماعيل يؤدي اليمين الدستوري بدلاً عن المرحوم حسين ناصر الزهيري". وأضافت، أن "محمد حسين شذر يؤدي اليمين الدستوري بدلاً عن المرحوم علي العبودي"، متابعاً أن "نعيم عبد المحسن يؤدي اليمين الدستوري بدلاً عن فالح يونس العيساوي".



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