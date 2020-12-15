أول زيارة.. جونسون إلى الهند يناير المقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التوجه إلى الهند الشهر المقبل في أول زيارة لنيودلهي منذ توليه منصبه.

وقال مكتب جونسون إن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية والاستثمار والتعاون بين البلدين في مجالات عدة بينها الدفاع والأمن والصحة والتغير المناخي.

وأشار إلى أن العلاقات التجارية مزدهرة بين لندن ونيودلهي، حيث بلغت قيمتها 24 مليار جنيه (32 مليار دولار) سنويا وتؤمن أكثر من نصف مليون وظيفة.

كما لفت بيان المكتب إلى تعاون بين بريطانيا والهند المتزايد خلال وباء كوفيد-19، إذ يتم تصنيع نحو مليار جرعة منلقاح أوكسفورد-أسترازينيكا" البريطاني في "معهد سيروم" في مدينة بيون الهندية.

جونسون من جانبه، قال في بيان، إنه : "يسرني للغاية أن أزور الهند العام المقبل في بداية عام مثير لبريطانيا العالمية، وأتطلع لتحقيق قفزة هائلة في علاقاتنا الثنائية التي تعهدت أنا ورئيس الوزراء ناريندرا مودي تحقيقها".



وسيدعو جونسون الهند إلى المشاركة كبلد ضيف في قمة مجموعة السبع التي تستضيفها بريطانيا العام المقبل، إلى جانب كوريا الجنوبية وأستراليا.



وتتزامن الزيارة مع الاحتفال السنوي للهند بيوم الجمهورية في 26 يناير/كانون الثاني، وسيكون جونسون ثاني رئيس وزراء بريطاني منذ استقلال الهند يحضر عرض يوم الجمهورية في نيودلهي كضيف شرف بعد رئيس الوزراء الأسبق جون ميجور عام 1993.