ولي عهد ابوظبي يهنئ البحرين قيادة وشعباً باليوم الوطني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وشعب البحرين بمناسبة الیوم الوطني الـ 49.

وقال عبر تويتر: أهنئ أخي حمد بن عیسى وأھلنا في البحرین الشقیقة بمناسبة الیوم الوطني. وأضاف : نشارك مملكة الخیر والمحبة أفراحھا الوطنیة.. ونسأله تعالى أن یدیم علیھا الخیر والعزة والرفعة ویتحقق لشعبھا مزیداً من التقدم والازدھار.

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