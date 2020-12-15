شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج الصين من النفط الخام يرتفع 1.2%.. و«الصخري» الأمريكي ينخفض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت بيانات أعلنها مكتب الإحصاءات الوطنية، الثلاثاء أن إنتاج الصين المحلي من النفط الخام في نوفمبر/ تشرين الثاني زاد 1.2% على أساس سنوي إلى 15.96 مليون طن. وبلغ الإنتاج منذ بداية العام 178.63 مليون طن بارتفاع 1.6% على أساس سنوي.

وزاد استهلاك المصافي من النفط الخام على المستوى الوطني 3.2% في نوفمبر/ تشرين الثاني على أساس سنوي إلى 58.35 مليون طن فيما بلغ الاستهلاك منذ بداية العام 614.41 مليون طن بزيادة 3.1% على أساس سنوي.

وزاد إنتاج الغاز الطبيعي 11.8% في نوفمبر على أساس سنوي إلى 16.9 مليار متر مكعب. وسجل الإنتاج منذ بداية العام 170.2 مليار متر مكعب بزيادة 9.3%.

إلى ذلك، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في توقعات شهرية إن من المتوقع انخفاض إنتاج الولايات المتحدة النفطي من التكوينات الصخرية بنحو 136 ألف برميل يومياً في يناير/ كانون الثاني إلى 7.44 مليون برميل يومياً، وهو الأدنى منذ يونيو/ حزيران.

ومن المتوقع تراجع الإنتاج من جميع التكوينات الرئيسية السبعة تقريباً، باستثناء منطقة هاينزفيل، حيث من المتوقع أن يستقر الإنتاج إلى حد كبير.

وتُظهر البيانات أن من المتوقع أن يأتي أكبر انخفاض من الحوض البرمي في تكساس ونيو مكسيكو، حيث من المتوقع أن يتراجع الإنتاج بنحو 44 ألف برميل يومياً إلى 4.2 مليون برميل يومياً، وهو الأقل منذ يونيو/ حزيران.

ومن المتوقع أن يأتي ثاني أكبر انخفاض من حوض إيجل فورد، إذ من المتوقع أن يهبط الإنتاج بنحو 25 ألفاً و600 برميل يومياً إلى 987 ألف برميل يومياً.

ومن المتوقع أن يتراجع الإنتاج الصخري بوجه عام للشهر الرابع على التوالي، بأكبر قدر منذ مايو/ أيار، حين هبط الإنتاج بنحو 1.6 مليون برميل يومياً ليعادل هبوطاً في الطلب العالمي على النفط بسبب جائحة كوفيد-19.

لكن الإنتاج الصخري من المنتظر أن يتعافى بوتيرة بطيئة إذ ارتفعت أسعار النفط بدعم من آمال توزيع سريع للقاح مضاد لفيروس كورونا في الوقت الذي أضافت فيه شركات الطاقة الأمريكية المزيد من منصات الحفر.

كما من المتوقع انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي في يناير/ كانون الثاني لأدنى مستوى منذ يونيو/ حزيران، عند 80.78 مليار قدم مكعبة يومياً بتراجع قدره 0.74 مليار قدم مكعبة يومياً. (وكالات)