شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف مالابا 3 مباريات وتغريمه 50 ألف درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت لجنة الانضباط في اتحاد الإمارات لكرة القدم الثلاثاء اجتماعاً عبر نظام الاتصال المرئي برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني، وعبد الله الحمادي، وسلمان الطويل، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً.

وقررت اللجنة بإجماع الآراء توجيه عقوبة لفت نظر لنادي النصر لعدم إدخال إصابات اللاعبين على النظام الإلكتروني للاتحاد FA-NET.

وإيقاف كلٍ من لاعب نادي اتحاد كلباء بيتل مالابا ثلاث مباريات وتغريمه مبلغاً قدره خمسون ألف درهم للاعتداء بالدفع على حكم المباراة، ولاعب نادي الشارقة ديوجو سليفا ريجيس مباراة وتغريمه مبلغ خمسين ألف درهم لاعتدائه على لاعب الفريق المنافس، وإيقاف لاعب نادي الجزيرة محمد جلال محمود الشاعر مباراتين وتغريمه مبلغاً قدره 30 ألف درهم للتلفظ بعبارات بذيئة ضد حكم المباراة، وإيقاف اللاعب ذاته مباراتين أخريين وتغريمه مبلغاً قدره أربعة آلاف درهم.

وفرضت اللجنة غرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم على كلٍ من نادي الظفرة ونادي النصر لمخالفتهما بروتوكول عمليات المباريات في مسابقتي دوري الخليج العربي للمحترفين ودوري الخليج العربي تحت 21 سنة.

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