أونتاريو الكندية تُسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا

سجلت مقاطعة أونتاريو الكندية، اليوم الثلاثاء، ما يقرب من 2300 حالة إصابة جديدة بفيروس (كوفيد-19)، وهو أعلى رقم تم تسجيله بشكل يومي منذ بدء الجائحة.



وكشفت بيانات اليوم أيضا عن زيادات مقلقة في حالات دخول المستشفيات، ونتائج الإختبارات الإيجابية. وتوفي عشرون آخرون من سكان أونتاريو بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المقاطعة منذ شهر مارس إلى 3992 حالة.



ومن جانبها، قالت كبيرة المستشارين الطبيين في

هيئةإن الأمور تسير على الطريق الصحيح للموافقة على لقاح ثان لكوفيد-19 قريبا جدا.



وتقول الدكتورة سوبريا شارما إن الأمور "تبدو إيجابية" بالنسبة للقاح من شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "موديرنا"، ولكن لا تزال هناك بعض مستندات التصنيع البارزة المطلوبة قبل اتخاذ القرار. وأوضحت شارما أن المراجعات المستمرة للقاحين آخرين غير مؤكدة، حيث من المحتمل

أن تحتاج شركة "أسترازينيكا" إلى مزيد من الدراسة قبل أن تتمكن هيئة الصحة الكندية من اتخذا القرار، بينما لا تزال مراجعة مرشح لقاح شركة "جونسون اند جونسون" في المراحل المبكرة جدا.



ووافقت وزارة الصحة الكندية على لقاح شركة "فايزر-بيونتيك" في التاسع من ديسمبر الجاري، وبدأت الجرعات الأولى في الوصول إلى كندا يوم الأحد الماضي.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.