سجلت مقاطعة أونتاريو الكندية، اليوم الثلاثاء، ما يقرب من 2300 حالة إصابة جديدة بفيروس (كوفيد-19)، وهو أعلى رقم تم تسجيله بشكل يومي منذ بدء الجائحة.
وكشفت بيانات اليوم أيضا عن زيادات مقلقة في حالات دخول المستشفيات، ونتائج الإختبارات الإيجابية. وتوفي عشرون آخرون من سكان أونتاريو بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المقاطعة منذ شهر مارس إلى 3992 حالة.
هيئة الصحة الكندية إن الأمور تسير على الطريق الصحيح للموافقة على لقاح ثان لكوفيد-19 قريبا جدا.
ومن جانبها، قالت كبيرة المستشارين الطبيين في
أن تحتاج شركة "أسترازينيكا" إلى مزيد من الدراسة قبل أن تتمكن هيئة الصحة الكندية من اتخذا القرار، بينما لا تزال مراجعة مرشح لقاح شركة "جونسون اند جونسون" في المراحل المبكرة جدا.
وتقول الدكتورة سوبريا شارما إن الأمور "تبدو إيجابية" بالنسبة للقاح من شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "موديرنا"، ولكن لا تزال هناك بعض مستندات التصنيع البارزة المطلوبة قبل اتخاذ القرار. وأوضحت شارما أن المراجعات المستمرة للقاحين آخرين غير مؤكدة، حيث من المحتمل
ووافقت وزارة الصحة الكندية على لقاح شركة "فايزر-بيونتيك" في التاسع من ديسمبر الجاري، وبدأت الجرعات الأولى في الوصول إلى كندا يوم الأحد الماضي.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر أونتاريو الكندية تُسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.