مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية يدعو بايدن وهاريس إلى التطعيم في أسرع وقت مُمكن

دعا مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، اليوم الثلاثاء كلاً من الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس إلى تناول اللقاح المضاد لفيروس كورونا في أسرع وقت ممكن.
وقال فاوتشي - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء - "لأسباب أمنية، أشعر بقوة أنه ينبغي تطعيمهما بأسرع ما يمكن".
كامل بالتزامن مع توليه الرئاسة في يناير".
وأضاف فاوتشي أنه يريد بايدن محمياً "بشكل
وقد قال ألبرت بورلا، المدير التنفيذي لشركة فايزر لصناعة الأدوية، الاثنين، إن الشركة لم توقع بعد اتفاقا لتزويد الولايات المتحدة بمئة مليون جرعة إضافية من لقاح فيروس كورونا في عام 2021.
وقال بورلا في مقابلة أجرتها معه قناة سي.إن.إن التلفزيونية الإخبارية إن «فايزر» لا تزالتتفاوض مع الولايات المتحدة حول ما إذا كانت ستستطيع توفير هذه الكمية من اللقاح في الربع الثاني أو الثالث من ذلك العام.
وقال: «تطلب الحكومة الأمريكية المزيد. طلبوا منا الآن مئة مليون جرعة إضافية»، مضيفا أن هذه الكمية مطلوبة في الربع الثاني من عام 2021.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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