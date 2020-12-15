مرصد الشارقة يكتشف كويكبين جديدين

اكتشف مرصد الشارقة التابع لأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك بالإمارات كويكبين جديدين ضمن 11 كويكباً تم رصدها في حزام الكويكبات بالتعاون مع تلسكوب "بان ستارز" في الولايات المتحدة الأمريكية المتخصص للبحث واكتشاف الكويكبات والمذنبات.



وأوضح الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة ومدير عام أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك ورئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أنه تم اكتشاف هذين الكوكبين خلال مسابقة لمنظمة التعاون الدولي للبحث الفلكي.



ولفت إلى أن أكاديمية الشارقة لعلوم

وتكنولوجيا الفضاء والفلك بجامعة الشارقة تؤكد بهذا الاكتشاف إمكانياتها في تحقيق هذا الجانب من دورها العلمي والعملي.



وأشار إلى أن الأكاديمية تمضي قدماً بخطى ثابتة في إثراء التوعية والمعرفة المحلية بمستجدات وأهمية وأثر علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك من خلال المشاريع العلمية والبحثية والشراكات الاستراتيجية مع مختلف مؤسسات وهيئات الدولة.