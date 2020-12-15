برلمانية أوروبية تناشد بالتوصل لاتفاق مع بريطانيا حول بريكست بنهاية الأسبوع الجارى

ناشدت رئيسة المجموعة الاشتراكية الديمقراطية في البرلمان الأوروبي ايشترا جراسيا بيريز، الطرفين المعنيين بمفاوضات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، التوصل إلى اتفاق إيجابي بحلول نهاية الأسبوع الجاري كحد أقصى.



وقالت البرلمانية الأوروبية - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء - إن الإعلان عن اتفاق بنهاية الأسبوع الجاري، لو حدث بالفعل،

سيعطي الجهاز التشريعي الأوروبي فرصة قصيرة ولكن كافية لمناقشته والمصادقة عليه.



وأضافت "لو تم ذلك بالفعل سيكون بوسعنا القيام بدورنا، وإلا فسيكون الأمر صعباً بالنسبة لنا ولن نصوت لصالح اتفاق مؤقت".. حسب ما أوردته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية.



وشددت بيريز على أهمية الدور الذي يلعبه البرلمان في عملية اتخاذ القرار بشأن ما بعد "بريكست"، مؤكدة أن إجراءات الطوارئ التي اقترحتها المفوضية يجب أن تغطي فقط الفترة اللازمة للوفود للتوصل إلى اتفاق.



يُشار إلى أن مصادر مقربة من رئيس الوفد الأوروبي المفاوض ميشيل بارنييه أكدت حصول بعض التقدم على طريق تحديد سياسة المعايير والمنافسة العادلة، مشيرة إلى أن باقي الخلافات في مجالي الصيد وآلية حل النزاعات لا تزال مستمرة.