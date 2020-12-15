العراق يسجل 1391 إصابة بفيروس كورونا

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1391 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 577363 حالة في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى تسجيل 11 حالة وفاة.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 12614 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 511639 حالة بعد تسجيل 2165 حالة شفاء اليوم أيضاً.

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