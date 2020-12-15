«الغذاء والدواء الأميركية»: لقاح «موديرنا» لا يمثل خطراً على السلامة

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نشرت وكالة الأغذية والأدوية الأميركية، اليوم الثلاثاء، رأيا مقتضباً تحدثت فيه بإيجابية عن لقاح شركة «موديرنا» ضد كوفيد - 19.

وقبل اجتماع للخبراء بشأن الموافقة على هذا اللقاح على نحو طارئ، قالت الوكالة «لا توجد مخاوف محددة تتعلق بالسلامة من شأنها أن تمنع إصدار ترخيص استخدام على نحو عاجل».

وأكدت وكالة الأغذية والأدوية الأميركية، فعالية اللقاح عموماً بنسبة 94.1%، وهو ما كانت الشركة قد أعلنته.

وفي حال اعتماده، سينضم لقاح «موديرنا» إلى لقاح «فايزر-بيونتك» في حملة التطعيم الأميركية وهي الأوسع في تاريخ الولايات المتحدة.

وتنوي السلطات الأميركية تلقيح نحو 20 مليون أميركي قبل نهاية ديسمبر الجاري ومئة مليون بحلول نهاية مارس 2021.

واشترت الولايات المتحدة 200 مليون جرعة من لقاح «موديرنا» لن يوزع نصفها قبل الربع الثاني من 2021. واشترت كذلك مئة مليون جرعة من لقاح «فايزر-بيونتك».

وفي مرحلة أولى، ستعطى الأولوية لتلقيح أفراد الطواقم الطبية ونزلاء دور المسنين.

وكانت الوكالة الأميركية رخصت للقاح فايزر، الخميس الماضي.

وتوفي أكثر من 300 ألف شخص جراء كوفيد - 19 في الولايات المتحدة، بحسب تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

ولا تزال الولايات المتحدة تسجل مستويات قياسية من الإصابات بانتظام مع 200 ألف حالة و2500 إلى 3 آلاف وفاة في اليوم.



