2307 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين

سيف اليزيد -



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء عن تسجيل 23 وفاة و2307 إصابات جديدة بفيروس كورونا و1910 حالات شفاء، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في التقرير الوبائي اليومي أنه تم تسجيل 15 حالة وفاة في الضفة الغربية، و8 حالات في قطاع غزة، مشيرة إلى أن هناك 135 مريضاً يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة بينهم 39 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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