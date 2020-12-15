إيطاليا تعتزم فرض قيود جديدة لمواجهة كورونا

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قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في مقابلة اليوم الثلاثاء إن حكومته تعتزم فرض قيود جديدة خلال عطلة عيد الميلاد للحد من تفشي وباء كورونا.

وقال كونتي لصحيفة "لا ستامبا" الإيطالية: "نحتاج الآن إلى مزيد من التدابير التقييدية"، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وإيطاليا واحدة من أكثر الدول تضررا من الوباء. ومن بين سكانها البالغ تعدادهم 60 مليون نسمة، سجلت البلاد حوالي 65 ألف حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة وفيات بالوباء في أوروبا.

وقال كونتي: "علينا، بأي ثمن، منع حدوث موجة ثالثة (من الوباء)، لأنها ستكون مدمرة أيضا من حيث الخسائر في الأرواح ".

وفي وقت سابق هذا الشهر، اعتمدت الحكومة بالفعل حزمة تدابير لمكافحة الفيروس خلال موسم عطلة نهاية العام، بما في ذلك تمديد حظر التجول الليلي.

وتحظر التدابير الجديدة، السفر بين المناطق الإيطالية بداية من 21 ديسمبر وحتى 6 يناير. وفي يوم عيد الميلاد ويوم هدايا الكريسماس (بوكسينج داي) ويوم رأس السنة الجديدة، لا يمكن للأشخاص مغادرة البلدات التي يعيشون فيها.

وقالت نائبة وزير الصحة ساندرا زامبا لإذاعة "راي" العامة إن الحكومة تدرس خطوات "للحد من المزيد من تحركات الأشخاص".