بوتين يهنئ بايدن بفوزه بانتخابات الرئاسة الأميركية

سيف اليزيد - قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ اليوم الثلاثاء الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بانتصاره في الانتخابات وذلك بعد فوز بايدن في تصويت المجمع الانتخابي الذي يحدد رسميا من سيكون الرئيس المقبل للولايات المتحدة.

كان الكرملين قد قال إنه سينتظر النتائج الرسمية للانتخابات قبل التعليق على ما أفضت إليه انتخابات الثالث من نوفمبر.

ونقل الكرملين عن بوتين قوله في بيان مخاطبا بايدن "من جهتي أنا مستعد للتفاعل والتواصل معك".

وأضاف الكرملين "تمنى بوتين للرئيس المنتخب كل التوفيق وعبر عن ثقته في أن روسيا والولايات المتحدة، اللتين تتحملان مسؤولية خاصة عن الأمن والاستقرار في العالم، يمكن أن تساعدا، رغم خلافاتهما، في حل العديد من المشكلات والتحديات التي تواجه العالم".

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