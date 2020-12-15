الخارجية التركية بحثت العقوبات الأميركية مع بومبيو

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 06:15 مساءً - منذ 34 دقيقة آخر تحديث: 15 - ديسمبر - 2020 5:28 مساءً وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو بحث وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي مايك بومبيو قرار واشنطن فرض عقوبات على تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، بسبب شرائها منظومة دفاع جوي روسية. وفرضت واشنطن الاثنين عقوبات استهدفت أكبر هيئة لتطوير الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير وثلاثة موظفين. وقالت الوزارة “نقل جاويش أوغلو ردنا على قرار الولايات المتحدة”.

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