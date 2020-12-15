اليوم الثلاثاء.. الجلسة الرابعة لمحاكمة قاتل الطفل عدنان في طنجة

ينتظر أن تشهد محكمة الاستئناف في مدينة طنجة، اليوم الثلاثاء، الجلسة الرابعة في قضية مقتل الطفل عدنان.

وكانت هيأة دفاع ذوي الحقوق، في الجلسة الماضية، قد رفضت إجراء محاكمة المتهمين بقتل عدنان عن بعد، مصرة على محاكمتهم حضوريا، وهو المطلب، الذي تفهمته هيأة الحكم، واستجابت له.

ويتابع في قضية مقتل الطفل عدنان، بعد اختطافه، واغتصابه، وقتله، أربعة أشخاص، من بينهم المتهم الرئيسي، المتابع من أجل “جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، الذي سبقته جناية التغرير بقاصر، يقل عمره عن 12 سنة، واستدراجه، واحتجازه، وهتك عرض قاصر بالعنف والاحتجاز، المقرون بطلب فدية، والتمثيل بجثة واخفائها، وتلويثها، ودفنها خفية”.

وكانت قضية مقتل عدنان، في مدينة طنجة، قد خلفت موجة غضب، وحزن في صفوف المغاربة، منددين بمقتله، ومطالبين بمعاقبة المعني بالأمر بأقصى العقوبات.