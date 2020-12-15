العثماني: على الرغم من الصعوبات الناتجة عن كورونا الحكومة مستمرة في تنفيذ الأوراش المتعلقة بالحماية الاجتماعية

أعلن رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة برامج تعزيز الحملية الاجتماعية، وخطة حكومته لتعميم التغطية الصحية.

وقال العثماني أمام مجلس المستشارين، إن الجهودات التي تمت منذ عقد من الزمن كانت مهمة لتوسيع الحماية الاجتماعية، مسجلا تطورا إيجابيا وتحولات مهمة، حيث انخفض عدد وفيات الأطفال إلى 22 في الألف وانخفضت وفيات الأمهات وارتفعت التغطية الصحية إلى 61 في المائة.

وأوضح العثماني أن برنامج تيسير للدعم وصل لأزيد من مليوني طفل مما ساهم قي تقليص الهدر المدرسي، كما أن الجهود المتوالية عملت الحكومة على ترصيدها، وعلى الرغم من الصعوبات المرتبطة بالميزانية، الناتجة عن كورونا، قررت الحكومة الاستمرار في تنفيذ الأوراش المتعلقة بالحماية الاجتماعية.

ووقف العثماني على المعيقات التي تواجه حكومته في تنفيذ برامجها الاجتماعية، والتي لخصها في تعدد الفاعلين والمتدخلين، وعدم الالتقائية في البرامج، وضعف التنسيق، وتعدد آليات التمويل وإشكالية الاستدامية.

وبالرغم من ذلك، يقول العثماني إن التغطية الصحية المجانية للطلبة عرفت تطورا سريعا ووصلت إلى 225 ألف طالب في ظل مخطط لرفعها إلى 300 ألف، كما أن التغطية الصحية الإجبارية للمهنيين والمستقلين وغير الأجراء لا زال العمل عليها بالتشاور المسبق مع مختلف المهنيين لتسمل فئات جديدة.

وأكد العثماني أن حكومته تشتغل على تحسين الإطار القانوني والمؤسساتي للمؤسسات العاملة في مجال التغطية الصحية، من خلال تنفيذ إصلاحات وتحسين متظومة الاستهداف وتحديد الشروط الموضوعية التي يجب توفرها في المستفيدين من البرامج.