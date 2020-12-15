توقعات بتغير الطقس ابتداء من الغد.. أمطار وتساقطات ثلجية وانخفاض درجات الحرارة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية عودة الأمطار، من جديد، إلى البلاد، بعد أيام مشمسة في جل الجهات.

وقالت المديرية نفسها، في منشور لها على صفحتها الرسمية، إنه، ابتداء من بعد زوال يوم غد الأربعاء، وإلى غاية بعد غد الخميس صباحا، ستعود الأمطار من جديد إلى البلاد، نتيجة امتداد جبهة هوائية رطبة وماطرة، التي ستمر سريعا في شمال، وشرق البلاد.

وابتداء من بعد زوال يوم غد، ستهم مجموعة من السحب، المرفوقة بأمطار، أو زخات في بعض الأحيان، السواحل، والسهول الأطلسية، الموجودة شمال الصويرة، لتتعمم بعد ذلك، ابتداء من مساء اليوم ذاته، لتشمل السهول الأطلسية، الممتدة من طنجة إلى شمال أكادير، والريف، والواجهة المتوسطية، والأطلس، والسايس، والمنطقة الشرقية، وباقي المناطق الموجودة غرب الأطلس.

كما ستهم تساقطات ثلجية مرتفعات الأطلس المتوسط، والكبير، التي تتجاوز 2000 متر، وسيكون الطقس غائما في النصف الثاني من الليل في السواحل الوسطى للبلاد، مصحوبة بأمطار ضعيفة متفرقة، ما بين أكادير، وطرفاية.

وبعد غد، ستنحصر الأمطار في الأطلس، وشرق البلاد، حيث ستبقى السماء أحيانا غائمة مع أمطار، وقطرات في الشمال الغربي، والسايس، والأطلس، وشرق المملكة.

أما درجات الحرارة، فستعرف انخفاضا، إذ سيكون الطقس باردا، خلال الليل، والصباح في المرتفعات، والهضاب العليا، وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 00و05 درجة في مرتفعات الأطلس ما بين 05 و 10 درجة في الريف، في المنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والجنوب-الشرقي، وما بين 11 16ودرجة في شمال، ووسط المملكة، والأقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 11 و 16 درجة في المرتفعات، وما بين 16 و 22 درجة في السايس، والمنطقة الشرقية ، وسواحل الأبيض المتوسط، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسهول الشمالية، والوسطى، والجنوب الشرقي، وسوس، وما بين 22 و27 في الجنوب.