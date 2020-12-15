بنك المغرب يتوقع أن يصل التضخم إلى 0,7 في المائة نهاية عام 2020

توقع بنك المغرب أن يصل معدل التضخم، في نهاية العام الجاري، إلى 0,7 في المائة كنسبة متوسطة، ويظل شبه مستقر في عام 2021.
وأفاد البنك المركزي المغربي، في بيان له حول اجتماع مجلسه الأخير في عام 2020، الذي التأم، اليوم الثلاثاء، أن التضخم بعد انخفاضه، خلال الفصل الثاني، سجل “تسارعا ملموسا، ابتداء من شهر غشت الماضي، مدفوعا بالأساس بتزايد أسعار المواد الغذائية المتقلبة”.
وأضاف البنط ذاته أنه، على الرغم مما ذكر، من المتوقع أن يصل التضخم، في نهاية الام الجاري، إلى “0,7 في المائة كنسبة متوسطة، وأن يظل شبه مستقر، في عام 2021، قبل أن يبلغ 1,3في المائة، في عام 2022”.
وأكد بنك المغرب أن التوقعات تبقى مرتبطة على الخصوص بالتحسن المرتقب للطلب الداخلي.
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