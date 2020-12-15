“البيوت أسرار” في رمضان.. خيي وراوية وباي أبرز نجومه

تعتزم القناة الأولى، خلال شهر رمضان المقبل، بث مسلسل جديد بعنوان “البيوت أسرار”، يجمع ثلة من نجوم الدراما في المغرب.
واشتغل على المسلسل المذكور، المخرج علاء أكعبون، وسعيدة، وحفيظة بعدي، اللتان كتبتا سيناريو قصته، فيما الإنتاج للقناة الأولى.
ويشارك في مسلسل البيوت أسرار، الذي ينجز، حاليا، كل من محمد خيي، وسعيد باي، وتورية العلوي، وراوية، والممثلة الشابة سلمى السيري، وفاتي جمالي.
وأفادت مصادر من داخل فريق العمل أن أحداث المسلسل تنجز بالاعتماد على ديكورات تقليدية مغربية، إذ صور في المدينة القديمة للدارالبيضاء.
وتشهد الفترة الحالية نشاطا مكثفا في عالم تصوير المسلسلات، والبرامج المرتقب عرضها في شهر رمضان المقبل.
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