بنك المغرب يحافظ على سعر الفائدة في 1,5 بالمائة

قرر بنك المغرب اليوم الثلاثاء، الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي من دون تغيير والمحدد في 1,5 بالمائة.

واعتبر بنك المغرب في بيان حول اجتماع مجلسه الفصلي الأخير، أن توجه السياسة النقدية يظل تيسيريا إلى حد كبير، مما يضمن تمويلا مناسبا للاقتصاد.

وأكد البنك أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي على وجه الخصوص يبقى ملائما، ليقرر بالتالي الحفاظ عليه دون تغيير في 1,5 بالمائة.

وتدارس المجلس في اجتماعه تطورات الظرفية الاقتصادية على الصعيدين الدولي والوطني، والتوقعات الماكرو اقتصادية للبنك على المدى المتوسط، التي تم تحيينها بناء على أحدث المعطيات المتاحة، وعلى التطورات الأخيرة المرتبطة بالوضعية الوبائية وتدابير السلطات، وكذا على توجهات قانون المالية لسنة 2021.