شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: روسيا تهدد استقرار منطقة البحر المتوسط والان نبدء بالتفاصيل
وقال بومبيو في بيان "كل هذه الأفعال تظهر بوضوح أنه إذا كان هناك من يمارس ألعابا سياسية ويحاول تعطيل التقدم في صراعات المنطقة فهي روسيا، التي تعمل لتعزيز مصلحتها الخاصة فقط على حساب المنطقة بأسرها".
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