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بومبيو: روسيا تهدد استقرار منطقة البحر المتوسط 

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انتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو نظيره الروسي سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء بسبب تصريحاته التي ذكر فيها أن الولايات المتحدة تمارس ألعابا سياسية في منطقة البحر المتوسط، ورد عليه قائلا إن روسيا هي من يقوض الاستقرار في سوريا وليبيا ودول أخرى.

وقال بومبيو في بيان "كل هذه الأفعال تظهر بوضوح أنه إذا كان هناك من يمارس ألعابا سياسية ويحاول تعطيل التقدم في صراعات المنطقة فهي روسيا، التي تعمل لتعزيز مصلحتها الخاصة فقط على حساب المنطقة بأسرها".

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