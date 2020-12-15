الرياح تقطع التيار الكهربائي عن ناحيتين في ديالى

كشف عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية عن محافظة ديالى همام التميمي، الثلاثاء، عن انطفاء تام للتيار الكهربائي في ناحيتي بلدروز وكنعان بالمحافظة بعد سقوط برجين لنقل الطاقة الكهربائية بمنطقة برغة في ناحية بلدروز بسبب الرياح.
ودعا التميمي في حديث لـ الخليج 365، وزارة الكهرباء، إلى "الإسراع في إرسال طواقمها الفنية لمعالجة الموضوع واصلاح الخلل نتيجة للانقطاع التام للكهرباء في جميع المناطق في ناحية بلدروز وكنعان".
وطالب التميمي وزارة الداخلية بـ"إرسال قوات لحماية خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المحافظة ونشر وسائل المراقبة الحديثة من كاميرات مراقبة وغيرها لضمان عدم حصول اعمال تخريبية تستهدف ابراج نقل الطاقة في المحافظة".
وطالب التميمي وزارة الداخلية بـ"إرسال قوات لحماية خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المحافظة ونشر وسائل المراقبة الحديثة من كاميرات مراقبة وغيرها لضمان عدم حصول اعمال تخريبية تستهدف ابراج نقل الطاقة في المحافظة".
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