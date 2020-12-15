التعليم تعلن نتائج القبول ضمن قناتي النخبة والقبول المباشر في الجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، نتائج قبول الطلبة ضمن قناة النخبة والقبول المباشر للعام الدراسي 2021/2020 في الجامعات العراقية.
وأضاف أن "المقبولين من الطلبة ضمن قناة النخبة هم خريجو الفرعين العلمي (الإحيائي والتطبيقي) والأدبي من ذوي المعدلات (90%) فما فوق للسنتين الدراسيتين 2019/2018 و2020/2019".
وتابع أن "نتائج القبول المباشر في الجامعات تضمنت قبول 6339 طالبا ضمن القناة العامة و127 ضمن قناة ذوي الشهداء".
وأشار البيان، إلى أنه "يمكن الاطلاع على نتائج القبول في القناتين عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org)".
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