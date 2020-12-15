'ملاجئ نهاية العالم'.. تنامي الطلب عليها في 2020

تسببت جائحة كورونا التي اجتاحت العالم في تنامي الطلب على ما يعرف بـ"ملاجئ نهاية العالم" ومعدات النجاة.
وأشارت الشركة إلى أن عددا كبيرا من عملائها انتقل للعيش في تلك الملاجئ أمثال توم وماري سولسبي، اللذين تركا منزلهما للعيش في ملجأ محصّن يقع بساوث داكوتا.
وفي حديث نقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، قال توم إن زوجته ماري شعرت بالرعب من ارتفاع الإصابات بكورونا، خصوصا أنها تعاني ضعفا في مناعتها، الأمر الذي جعلنا ننتقل إلى الملجأ.
وتقول "فيفوس" إن مخابئها تستطيع أن توفر شروط الحياة لعام واحد على الأقل بفضل تجهيزات عدة مثل آبار المياه العذبة، ومعدات تنقية الهواء، وتأمين مناطق زراعية.
كذلك تحتوي الملاجئ على مرافق عديدة مثل صالات رياضية وعيادات طبية صغيرة، علما أن أسعارها تبدأ من 57 ألف دولار.
وإلى جانب المخاوف النابعة من وباء "كوفيد-19"، يعزو كثيرون تزايد الإقبال على الملاجئ ومعدات النجاة إلى اعتقادهم بوجود تهديد لسلاسل الإمداد الغذائي، ليسبب ذلك اضطرابات اجتماعية خطيرة.
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