النقل تعلن استئناف رحلات الناقل الوطني إلى أوروبا

اعلنت وزارة النقل، الثلاثاء، عن استئناف رحلات الناقل الوطني إلى أوروبا.
وقالت وزارة النقل بحسب وكالة الانباء العراقية، إنه "تم استئناف رحلات الناقل الوطني المباشرة إلى قارة أوروبا"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.
واعلنت شركة الخطوط الجويّة، قبل ايام، عن تنظيم اكثر من 44 رحلة مباشرة لمختلف القطاعات المحلية والاقليمية والدولية، فيما اشارت الى قرب تشغيل الرحلات المباشرة الى خمسة مطارات أوروبية.
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