واشنطن تكشف عن نوايا طهران التخريبية بالمنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران إليوت أبرامز، عن سعي طهران لتأسيس جماعات مسلحة جديدة بجانب وكلائها في المنطقة لزعزعة الاستقرار.

وأكد إليوت أبرامز، خلال حديثه لمنظمة "متحدون ضد إيران نووية"، إن هجمات مليشيات الحوثي ضد السعودية نموذج لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار والإرهابية في المنطقة.



وقال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، "آمل ألا تتخذ الإدارة الأمريكية القادمة خطوة في اتجاه التقارب مع إيران دون التشاور مع حلفائنا أولًا".

وأوضح إليوت أبرامز، أن الوقت حان للعمل من أجل إقناع إيران أو إجبارها على وقف برنامجها النووي، مؤكدا أن نظام ظهران غارق في مشاكل معقدة وعلى رأسها عزلته الإقليمية ورفض الشعب لحكمه.

وعن شروط واشنطن، أكد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، أن الإفراج عن السجناء الأمريكيين في إيران شرط أساسي للتوصل إلى اتفاق جديد معها.

والإثنين الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة على إيران في إطار زيادة للضغوط على طهران مع اقتراب نهاية ولاية الرئيس دونالد ترامب.

وقال موقع الوزارة إن الولايات المتحدة فرضت، عقوبات مرتبطة بإيران على فردين.