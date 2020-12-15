البحرين تفتتح قنصليتها في العيون المغربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

افتتح وزيرا خارجية المغرب والبحرين، قنصلية البحرين في مدينة العيون بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.

وبافتتاح قُنصليتها بمدينة العيون في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، تُزين مملكة البحرين، عقوداً من العلاقات الأخوية العميقة والراسخة التي تقوم على أساس الاحترام المتبادل، وتتسم بتطابق وجهات النظر في الكثير من القضايا الدولية.



وأشرف وزيراً خارجية البلدين على مراسم الاحتفالية، لتكون البحرين بهذه الخطوة ثاني دولة خليجية بعد الإمارات تفتتح قنصلية لها في الأقاليم الجنوبية بالمغرب، والثالثة عربيا بعد الأردن التي اتخذت قرارا مماثلاً قبل أسابيع.

وتعد المملكة المغربية من أوائل الدول التي اعترفت بمملكة البحرين عقب استقلالها في 15 أغسطس/آب عام 1971، كما اعتمدت أول سفير مقيم لها في المنامة سنة 1988، فيما افتتحت البحرين سفارتها بالرباط في شهر يوليو/ تموز 1997.

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وتتسم العلاقات بين البلدين الشقيقين بالاحترام المتبادل وبتطابق وجهات النظر في كثير من القضايا الدولية، ويزيدها متانة ورسوخا العلاقات الأخوية الصادقة التي تربط العاهل المغربي، الملك محمد السادس، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وعام 2016، قام العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين، تم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات أعطت زخما جديدا للعلاقات الثنائية بين البلدين.