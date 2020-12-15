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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلطنة عمان تصدر ترخيصاً لاستيراد لقاح فايزر ـ بايونتيك للاستخدام الطارئ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أصدرت وزارة الصحة العمانية ممثلة بالمديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية ترخيص استيراد لقاح فايزر بايونتيك للاستخدام الطارئ للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19" للفئة العمرية من 16 سنة فما فوق.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الوزاره التي تهدف إلى ضمان تسهيل وتسريع توفير اللقاح في السلطنة للاستخدام الطارئ بحسب السياسات التي تقررها الوزاره وذلك بعد أن قامت المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية بتقييم دراسات الفعالية والسلامة التي قدمت من قبل شركه فايزر الأمريكية في 26 نوفمبر الماضي والتوصل الى نتيجة بأن الفوائد المعروفة والمحتملة للقاح تفوق مخاطره المتوقعة بعد اعتماده من قبل السلطات الصحية، في المملكة المتحدة وكندا وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.
وتابعت الوزارة يتم إعطاء اللقاح على جرعتين بينهما فاصل ثلاثة أسابيع، وتضمنت الدراسات المتقدمة بيانات السلامة المتاحة في الدراسات السريرية التي أجريت على حوالي 38 ألف مشارك تم متابعتهم ورصد الآثار الجانبية للقاح لمدة شهرين بعد تلقي الجرعة الثانية وكانت الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً نفس الآثار الجانبية المرافقة لأي لقاح آخر معروف.
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