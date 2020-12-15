شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 142 إصابة جديدة بكورونا و10 حالات وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم عن تسجيل 142 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، وتم تسجيل 201 حالة تعافٍ إضافية، و 10 حالة وفاة جديدة.



ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 360155 حالة، من بينها 3093 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 476 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 350993 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6069 حالة وفاة.

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