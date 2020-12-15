شكرا لقرائتكم خبر عن لفك الحصار عنهم .. الحوثي يجبر قبائل صعدة على تجنيد أطفالهم والان مع التفاصيل
وقال مصدر قبلي من أبناء القبيلة، إن الحصار متواصل لليوم العاشر على عزل جلحاء والدحرة، مضيفا أن المليشيا لم تكتف بالحصار والقصف بل تخطف النساء والأطفال النازحين من القرية إلى مناطق الطلح وضحيان هرباً من الحرب. وأوضح أن الكثير من المعتقلين أطفال لم تتجاوز أعمارهم 15ربيعا وتم اعتقالهم لا لشيء إلا لأنهم من بني خولي التي ترفض تجنيدهم.
وكانت مليشيا الحوثي قتلت في الأيام الأولى لحملاتها زعيم القبيلة سلمان مانع خولي.
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