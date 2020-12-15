شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف المصري: الفكر المتطرف أساس الإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شدد وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، على أهمية الدور المحوري للإعلام ومساهمته الفاعلة والقوية في اجتثاث جذور الفكر المنحرف والمتطرف، والترويج لخطاب الاعتدال وقيم التعايش والتسامح وقبول الآخر، ودوره الكبير فى الانسجام التام مع كل الجهات المعنية بمكافحة التطرف والإرهاب.

ولفت خلال ندوة نظمها المجلس الأعلى للإعلام اليوم (الثلاثاء)، بمناسبة إطلاق إستراتيجية الوعي لخلق جيل واع لأهمية استقلال الدول خلال عام 2021، إلى أهمية تصدي علماء الإسلام للفكر الإرهابي وتقديم النصائح والتوجيهات ومعالجتهم لمختلف القضايا، مؤكدا أن ظاهرة الإرهاب التي تعاني منها المنطقة العربية لا تأتي من فراغ، بل هي وليدة فكر متطرف مبني على أفكار مغلوطة ومضللة، وفكر يدعو إلى العنف وعدم قبول الآخر.

وأضاف جمعة، أن مهمة الإعلام هامة في التثقيف والتنوير، خاصة وأننا عانينا في الفترة الماضية من الجماعات التي حاولت اختطاف الدولة، ولكن التعاون مع المجلس الأعلى للإعلام ووزارة الثقافة أوقف ذلك، إذ تم طباعة 600 ألف كتاب بالتعاون مع وزارة الثقافة لهدم فكر الجماعات المتطرفة، وخلق فكر مستنير. وأكد الوزير المصري أن الدين لا بد له من وطن مستقر وأمن، موضحاً أنه يتم العمل على ترجمة الكتب الدينية المهمة لنقل وتصدير التجربة المصرية، وتابع: «وزعنا حوالى مليون كتاب على الأئمة والمدارس ووزارة الشباب والجامعات» وعلى الصعيد الدولي بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وأكد أن الفكر الإرهابي لا يمت للتفكير الإسلامي الصحيح بصلة، لافتاً إلى أن كل دول العالم الإسلامي لديها خطط لمحاربة هذا الفكر المتطرف، ويجب أن يكون هناك توحد لهذه الجهود بحيث تلتقي في نقطة واحدة، مشددا على أن الفكر المتطرف هو أساس ظاهرة الإرهاب عربياً وعالمياً.