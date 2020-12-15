شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فنادق جديدة افتتحت أبوابها في دبي هذا الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت المجموعات الفندقية «ويندام» و«ماريوت» و«تايم» و«روف للفنادق» عن توسعاتها في دبي، بافتتاح منشآتها الفندقية رسمياً خلال الأسبوع الجاري، لتعزز الطاقة الاستيعابية لفنادق الإمارة، مواصلة بذلك خططها التوسعية رغم التحديات التشغيلية التي تواجه قطاع السياحة والسفر عالمياً بسبب «كوفيد-19». وأعلنت فنادق ومنتجعات ويندام، عن مواصلة توسيع نطاق مجموعتها في دبي عبر افتتاح فندق ويندام دبي ديرة الفاخر المؤلف من 290 غرفة وفندق سوبر 8 من ويندام دبي ديرة المؤلف من 94 غرفة، والذي يشكّل أول فنادق العلامة في الإمارات. ويقع الفندقان الجديدان في المنطقة التاريخية بديرة، حيث سيكونان أوّل الفنادق التي يتم افتتاحها في مشروع إثراء ديرة المرتقب، في إطار الجهود الاستراتيجية التي تبذلها العلامة لتلبية احتياجات المسافرين المتزايدة لأماكن إقامة بأسعار مختلفة في المنطقة. «ويندام» تفتتح فندقي «سوبر 8» و«ويندام دبي ديرة» ويعتبر مشروع إثراء ديرة أحد المشاريع متعددة النشاطات لشركة إثراء دبي المملوكة بالكامل لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، حيث يمتد على طول الواجهة البحرية المطلّة على خور دبي في الجهة الجنوبية من منطقة ديرة. ومن المتوقع للمشروع أن يصبح من أكبر الواجهات المائية والاستثمارات التطويرية في العالم، ويهدف إلى توسيع النسيج الحضري لمجتمع ديرة القائم نحو الواجهة المائية. في تعليق له على افتتاح الفندقين الجديدين قال تييري بيروه، المدير العام لفندقي «ويندام دبي ديرة» و«سوبر 8 من ويندام دبي ديرة»: «يسرنا أن نضيف فنادق جديدة إلى مجموعتنا، ونفخر بالتوسع في عالم الضيافة المتميز في دبي ضمن هذا المشروع الاستثنائي». وأضاف: «تم تصميم كل جانب من الفندقين بحيث يكون التركيز الأساسي على راحة الضيوف. توفر فنادق ويندام تجربة فائقة من الراحة والرفاهية لضيوفها فيما يقدم سوبر 8 من ويندام تجربة ممتعة بسعر مناسب». «ماريوت الدولية» تفتتح فندق «إليمنت الجداف» كما أعلنت فنادق إليمنت، التابعة لماريوت الدولية، أمس الثلاثاء، عن افتتاح فندق إليمنت الجداف ويضم الفندق 269 غرفة تشمل استوديوهات وشققاً مكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم.. وقال جيدو دي وايلد، الرئيس التنفيذي للعمليات في ماريوت الدولية لمنطقة الشرق الأوسط: «تعد إليمنت من العلامات الفندقية الصديقة للبيئة والرائدة في توفير تجربة الإقامة الممتدة للضيوف». وأضاف: «إن إليمنت الجداف هو الفندق الثاني لهذه العلامة الفندقية في دولة الإمارات، لذا، فإننا نشعر بالسعادة لتمكننا من تعزيز مكانة وروح إليمنت والنهج الجديد متسارع النمو لقطاع الإقامة الممتدة في الدولة». «تايم» تتولى إدارة وتشغيل «أونيكس للشقق الفندقية» من جهتها، أعلنت مجموعة تايم للفنادق التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، رسمياً عن إدارة منشأة أونيكس للشقق الفندقية في منطقة القصيص بدبي، لتصبح بذلك المنشأة الفندقية الخامسة التي تديرها المجموعة في دبي، والسابعة لها على مستوى دولة الإمارات ككل. بموجب ذلك، ستتولى مجموعة تايم إدارة عمليات التشغيل اليومية لمنشأة «تايم أونيكس للشقق الفندقية القصيص»، التي تم إعادة تسميتها 12 ديسمبر الجاري، خلال حفل توقيع رسمي بحضور كل من محمد عوض الله الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق، وعلي محمد عبيد القطامي السويدي المدير الإداري لشركة «جيمس إتش آر سولوشينز». وقال محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق: «إن هذا الاستحواذ الذي يركز على إدارة وتشغيل منشأة فندقية جديدة، من شأنه أن يعزز استراتيجية النمو القوية لعلامة تايم الفندقية، ويؤدي في الوقت عينه إلى توسيع نطاق أعمالنا في كافة أنحاء دولة الإمارات بشكل مسؤول ومدروس». كما أضاف: «إن قطاع الضيافة في دولة الإمارات ينمو بخطى ثابتة، منذ فرض الإغلاق للمرة الأولى في أبريل الماضي بسبب جائحة كوفيد-19. في الحقيقة، أنا متفائل جداً بانتعاش قطاع الضيافة». تضم تايم أونيكس للشقق الفندقية القصيص 176 شقة فندقية، بما في ذلك 42 استوديو و99 شقة بغرفة نوم واحدة و35 شقة مؤلفة من غرفتي نوم. «روف للفنادق» تطلق «لا مير بيتش» وأعلنت روف للفنادق عن افتتاح فندق روف لا مير بيتش رسمياً على شواطئ لا مير في دبي. وقال بول بريدجر، مدير العمليات المؤسسية في روف للفنادق: يشكل افتتاح روف لا مير بيتش، أول فنادق روف الشاطئية، خطوةً مذهلةً في مسيرة نجاح العلامة. ونواصل طرح حلولٍ جديدةٍ تعزز تفاعل المسافر العالمي مع باقة متنوعة من التجارب الغنية، إذ نحرص على إطلاق المزيد من وجهات الإقامة المريحة وإثراء محفظة فنادقنا الآخذة بالنمو في مواقع استراتيجية. وتسعى روف من خلال توفير تجربة ضيافة تجمع التسلية والراحة والتكلفة المقبولة في لا مير إلى إعادة تعريف المفهوم السائد للفنادق الشاطئية، وجعلها متاحةً لشريحة أوسع من المسافرين.