شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يصطدم بالرائد في افتتاح كأس السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

بمشاركة فرق دوري المحترفين فقط، تنطلق الأربعاء النسخة الجديدة من كأس خادم الحرمين الشريفين 2020-2021 بدور الستة عشر.

ويقص النصر وصيف النسخة الأخيرة مشواره بلقاء الرائد على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ويستضيف ضمك التعاون، ويحل الشباب من جديد ضيفاً على القادسية بعد لقائهما في الجولة الثامنة دورياً قبل أيام.

وتتجه الأنظار لمواجهة النصر والرائد كونهما يمران بظروف متشابهة على مستوى النتائج، حيث خسر كل منهما 3 مباريات في آخر خمس جولات من الدوري، ووضع النصر يبدو أكثر سوءاً باعتباره يحتل المركز قبل الأخير بأربع نقاط وتلقى 6 هزائم في أول 8 جولات وهو ما يعد مفاجأة مدوية في الدوري حتى الآن قياساً بما يمتلكه الفريق من نجوم أجنبية ومحلية.

في المقابل، تراجعت نتائج الرائد دورياً بشكل ملحوظ رغم الاستقرار الفني وتدعيم الصفوف بعدد من الأسماء الجيدة، والمباراة تعد يوماً جديداً لمعرفة الجديد عن الأيام الصعبة التي يعيشها المدرب البرتغالي فيتوريا والألباني هاسي وسط أنباء عن أن الجانب النصراوي بدأ التحرك فعلياً لمرحلة ما بعد فيتوريا.

وعلى مستوى مباراة الشباب والقادسية يعود الأخير لاستضافة الأول بعد خمسة أيام فقط من لقائهما دوريًا والذي كسبه القادسية 2-1، ما يجعل الضيوف يبحثون عن رد الاعتبار ومسح الصورة الماضية، بينما سيدخل رجال التونسي يوسف المناعي لتأكيد فوزهم، وتبدو الاحتمالات متكافئة في مباراة ضمك والتعاون.

يذكر أن بقية المواجهات يوم الخميس ستجمع حامل اللقب الهلال بالفتح، والاتفاق بالفيصلي، والباطن بأبها، ويلتقي قطبا جدة الاتحاد والأهلي بالوحدة والعين.