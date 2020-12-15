شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل والنصر يشعلان صدارة دوري كرة الطاولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

تقاسم فريقا الوصل والنصر صدارة دوري كرة الطاولة للرجال برصيد 8 نقاط لكل منهما، بعد فوز «الإمبراطور» على العروبة، و«العميد» على شباب الأهلي بنتيجة واحدة «3-0» في الجولة الرابعة، وبالخسارة أصبح رصيد «الفرسان» 7 نقاط وللعروبة 5 نقاط، لتشتعل المنافسة بين المتصدرين على فض الشراكة في الصدارة وسط مطاردة من شباب الأهلي ودبا الحصن وكلاهما في الترتيب الثاني برصيد 7 نقاط.

وشهدت الجولة نفسها فوز الشارقة على فلج المعلا، بنتيجة 3-0، ليرفع «الملك» رصيده إلى 7 نقاط، ولفلج المعلا 4 نقاط، وبنفس النتيجة فاز عجمان على العربي، ليرفع الفائز رصيده إلى 5 نقاط، وللعربي 4 نقاط، وفي المباراة الخامسة والأخيرة في الجولة حقق دبا الحصن فوزاً مهماً على حساب الذيد 3-0 رفع به رصيده إلى 7 نقاط، وليصبح رصيد الأخير 5 نقاط.

من جهة أخرى، ينتظر اتحاد كرة الطاولة رد الاتحاد الدولي للعبة على نظامه الأساسي المتضمن لائحة الانتخابات، والذي كان الاتحاد المحلي أرسله إلى «الدولي» يوم 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعدما اعتمدته الجمعية العمومية في اجتماعها الأخير بالنظام الرئاسي الذي يخول الرئيس الفائز باختيار أعضاء مجلس الإدارة من بين قائمة المرشحين للعضوية، وينتظر الاتحاد رد الاتحاد الدولي في غضون 60 يوماً تنتهي في 20 من ديسمبر/ كانون الأول الحالي، وفي حال لم يصل الرد فإن النظام الأساسي يعد معتمداً ليقوم الاتحاد بالشروع في إجراء الانتخابات طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في لائحة الانتخابات.