شكرا لقرائتكم خبر عن دعوات لتسريع إجراءات إصدار تراخيص العلامات التجارية الإماراتية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

دعا الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى تبنّي توجّهات جديدة ومنهجيات مبتكرة لتطوير منظومة العلامات التجارية، مشدّداً على أهمية إيجاد بيئة تشريعية مرنة تواكب التطورات التكنولوجية والمتغيرات المتسارعة ضمن الأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين الجهات المشرّعة وقادة الأعمال والقطاع الخاص.

وأكّد الفلاسي في الكلمة التي ألقاها خلال مشاركته في مؤتمر «مختبر ابتكار مستقبل العلامات التجارية ما بعد كوفيد-19»، الافتراضي على أهمية توحيد الجهود لتذليل العقبات الناشئة أمام العلامات التجارية في ظل التحديات الراهنة، فضلاً عن تبنّي منهجيات فاعلة لتعزيز مساهمتها كرافدٍ للاقتصاد الوطني من خلال دعم حضور المنتج الإماراتي عالمياً وزيادة زخم الصادرات الوطنية ونفاذها للأسواق الكبرى.

وأشار الفلاسي إلى أنّ تعزيز حضور العلامات التجارية الإماراتية عالمياً سيحقق عوائد إيجابية للاقتصاد الوطني، ويزيد جاذبية المنتج المحلي في الأسواق الكبرى، ويسهم في الارتقاء بجودة المنتجات المحلية من خلال خوض غمار المنافسة العالمية، داعياً إلى مواصلة العمل على تطوير منظومة داعمة لتوسيع نطاق انتشار العلامات التجارية الإماراتية في الأسواق الدولية.

وقال الفلاسي: يشكل تسريع إصدار التراخيص وإتمام الموافقات والإجراءات الحكومية أحد المحاور الهامة التي ينبغي التركيز عليها، حيث سيساهم ذلك في تعزيز التكامل في عمل مزودي الخدمات وزيادة مساهمتهم الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وينبغي في هذا الإطار اتباع آليات عمل استباقية تستشرف من خلالها العلامات التجارية التوجهات المستقبلية، وهنا تبرز أهمية التعاون بين الشركاء وأصحاب المصلحة من مختلف القطاعات.

وأضاف: تحرص حكومة الإمارات على تطوير أنظمة الملكية الفكرية، بما فيها العلامات التجارية وبراءات الاختراع والمصنفات الفكرية لبناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار.

وتخلّل جدول أعمال «مختبر ابتكار مستقبل العلامات التجارية ما بعد كوفيد-19» استعراض آفاق تطوير العلامات التجارية الإماراتية واستثمارها بالشكل الأمثل للوصول بها إلى مواقع الصدارة في التصنيفات العالمية، مع تسليط الضوء على أفضل السبل الضامنة لزيادة العوائد المتعلقة بتصدير العلامات وإيجاد حاضنات أعمال ونظم لتصنيفها ومتابعة نموها.