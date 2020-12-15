شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كلمة على عبد العال للنواب الفائزين والخاسرين فى انتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، التهنئة للدولة المصرية على نجاح مؤسسات الدولة فى إجراء الانتخابات النيابية، مضيفا أن هذا النجاح يؤكد استقرار الدولة فى ظل قيادة سياسية حكيمة.

كما هنأ عبد العال، النواب الفائزين فى انتخابات 2020، مضيفا، :"أقول لكم أمامكم مسئوليات كبيرة وعظيمة تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق آمال الجماهير".

وتابع قائلا، "من لم يحالفه الحظ أقول له نحن أبناء الوطن وفى خدمته فى أى موقع خارج المجلس أو داخله".