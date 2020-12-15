شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على اتفاقية التعاون الجمركى العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق البرلمان خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 557 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركى العربى المعتمدة من المجلس الاقتصادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية فى القاهرة بتاريخ 3 سبتمبر2015 والتى وقعت عليها جمهورية مصر العربية بتاريخ 5 يوليو الماضى.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية فإن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية من أجل تبادل المعلومات والتحريات لتفادى أية جرائم ومخالفات للتشريعات الجمركية فى الدول الأطراف بالاتفاقية، وذلك بغرض تبسيط الإجراءات الجمركية

وأكدت لجنة الخطة فى تقريرها أنه لا يوجد أى مخالفة فى الاتفاقية للقانون والدستور.