شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على اتفاقية لدعم تمويل عقد مونوريل العاصمة الإدارية/ 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المقترض) وجي بي مورجان يوروب لميتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جي بي مورجان تشيس إن إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأولي) ومؤسسات مالية أخري محددة (بصفتهم المقرضون الأصليون) بمبلغ قدره 1.885.630.553.20 يورو، والموقعة بتاريخ 13/8/2020.

وتأتى الاتفاقية بهدف المساعدة في تمويل عقد الهندسة والتوريد والتشييد المتعلق بمشروع خطي قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة / مدينة السادس من أكتوبر.

وتتضمن الاتفاقية مادة وحيدة مفادها "ووُفق على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المفترض) وجي بي مورجان يوروب لميتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جي بي مورجان تشيس إن إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأولى) ومؤسسات مالية أخري محددة (بصفتهم المقرضون الأصليون) بمبلغ قدرة 1.885.630.553.20 يورو، والموقعة بتاريخ 13/8/2020".

وتُجدر الإشارة إلي أنه سبق أن أبرمت الهيئة القومية للأنفاق بتاريخ 5/8/2019 عقد الهندسة والتوريد والتشييد المتعلق بالمشروع مع المشتري المتمثل في ائتلاف شركات : " بومبارديه للنقل المحدودة – المملكة المتحدة، و بومباردية للنقل – مصر، وأوراسكوم للإنشاءات، المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان وشركاه، وذلك بهدف تطوير المشروع.

ووفقا للأتفاقية، تستخدم الهيئة القومية للأنفاق مبلغ القرض من أجل رد مبالغ المدفوعات التي قام بسدادها المُشتري لمقاول الهندسة والتوريد والتشييد (أوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب)، وسداد المدفوعات المتعلقة بالتزامات المشتري بموجب عقد الهندسة والتوريد والتشييد، فضلا عن سداد المدفوعات المتعلقة برسوم دعم الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات الخاصة بمسألة الضمان الممنوح للمُقرضين.

وطبقا للاتفاقية، فإن السداد يتم خلال 14 سنة علي 28 قسطا نصف سنوي متساوي، ووزارة المالية بجمهورية مصر العربية هي الضامن لالتزامات المقترض بموجب مستندات التمويل لصالح أطراف التمويل.



احد النواب خلال الجلسه



الجلسه الاخيرة فى دور التشريع السادس



الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان خلال الجلسه



الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان



الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب اثناء انعقاد الجلسه



الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسه الاخيرة



الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسه



الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال تحيه النواب



الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب



المستشار محمود فوزى الامين العام لمجلس النواب و المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية



المستشار محمود فوزى الامين العام لمجلس النواب



النائب طارق الخولى خلال الجلسه العامه



النواب خلال الجلسه



النواب داخل الجلسه



النواب داخل المجلس



النواب فى اخر جلسه فى دور الانعقاد السادس



جانب من الجلسه



جلسه مجلس النواب



خلال الجلسه