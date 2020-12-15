شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على البحث عن البترول فى منطقة مليحة بالصحراء الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، علي مشروع قانون مقدم للحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول و شركة ايوك برودكشن بي في للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية مليحة المندمجة بالصحراء الغربية.

وأشاد أعضاء مجلس النواب، بمثل هذه الاتفاقيات، وبدور وزير البترول، وقال النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة، إن هذه الاتفاقية بمشروع قانون تحقق عائد كبير للدولة، مشيدا بشروط الاتفاقية والتى من بينها إعطاء الأولوية لتلبية السوق المحلى من الغاز والزيت.

ووجه الدكتور على عبد العال التهئنة للنائب السويدى بفوزه فى انتخابات البرلمانية كما وجه التهئنة لكافة النواب الذين فازوا فى المرحلة الثانية من الانتخابات متمنيا لهم التوفيق والسداد.

وقال النائب سعيد طعيمة ان ثروة مصر من البترول والغاز كانت مدفونة منسية، ولكن الحمد الله فى ظل القيادة السياسية الرشيدة هناك نشاط كبير فى التعدين والغاز والبترول، وطالب النائب اسامة شرشر بمزيد من هذه الاتفاقيات، مطالبا وزير البترول بالاهتمام بالثروة المعدنية فهو كنز تحت الأرض.



احد النواب خلال الجلسه



الجلسه الاخيرة فى دور التشريع السادس



الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان خلال الجلسه



الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان



الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب اثناء انعقاد الجلسه



الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسه الاخيرة



الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسه



الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال تحيه النواب



الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب



المستشار محمود فوزى الامين العام لمجلس النواب و المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية



المستشار محمود فوزى الامين العام لمجلس النواب



النائب طارق الخولى خلال الجلسه العامه



النواب خلال الجلسه



النواب داخل الجلسه



النواب داخل المجلس



النواب فى اخر جلسه فى دور الانعقاد السادس



جانب من الجلسه



جلسه مجلس النواب



خلال الجلسه