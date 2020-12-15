على عبد العال يحيل 17 مشروع قانون مقدمين من الحكومة للجان النوعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم 17 مشروع قانون مقدم من الحكومة، إلى اللجان النوعية لدراستها. وتشمل: 1- مشروع قانون بتعديل قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة. 2- مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعفاء عوائد الصناديق التى تطرح للاكتتاب بالخارج من كافة الرسوم وتم إحالته إلى لجنة الخطة. 3- قانون المالية العامة وتم إحالته إلى لجنة الخطة والموازنة. 4-مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة. 5- مشروع قانون بربط الحسابات الختامية للموازنة للدولة للسنة المالية 2019/2020. 6- مشروعات قوانين وعددها 50 مشروع قانون بربط الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية. 7- مشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى 2019/2020. 8-مشروع قانون باعتماد حساب ختامى موازنة وزارة العدل والجهات المعاونة للسنة المالية 2019/2020. 9- مشروع قانون الصكوك السيادية وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة. 10- مشروع قانون بتعديل القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة. 11- مشروع قانون بتعديل قانون إنشاء صندوق تحيا مصر وتم إحالته إلى لجنة الخطة. 12- مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد وتم إحالته إلى اللجنة الاقتصادية. 13- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة العامة للبترول للبحث والتنقيب عن البترول فى جنوب غارب البحرية بجنوب السويس وتم إحالته إلى لجنة الطاقة. 14- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد الهيئة العامة للبترول للبحث عن البترول بالصحراء الغربية، وتم إحالته الى لجنة الطاقة. 15- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع االشركة الوطنية المصرية للبحث عن البترول بالصحراء الشرقية، وتم إحالته الى لجنة الطاقة. 16- مشروع قانون بإصدار عمليات الدم والبلازما وتم إحالته إلى لجنة الصحة. 17- مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام لتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وتم احالته الى لجنة النقل.

احد النواب خلال الجلسه

الجلسه الاخيرة فى دور التشريع السادس

الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان خلال الجلسه

الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان

الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب اثناء انعقاد الجلسه

الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسه الاخيرة

الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسه

الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال تحيه النواب

الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب

المستشار محمود فوزى الامين العام لمجلس النواب و المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية

المستشار محمود فوزى الامين العام لمجلس النواب

النائب طارق الخولى خلال الجلسه العامه

النواب خلال الجلسه

النواب داخل الجلسه

النواب داخل المجلس

النواب فى اخر جلسه فى دور الانعقاد السادس

جانب من الجلسه

جلسه مجلس النواب

خلال الجلسه

خلال جلسه البرلمان

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