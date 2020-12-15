شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى الإعلام: بعض الجمعيات الدينية غير المرخصة تعمل فى إطار غير شرعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، توقيع اتفاق مع اليونيسيف، للعمل على شخصية الطفل والبرامج التى تناسبه، والبرامج الآمنة، متابعا:" نتمنى وجود قناة خاصة بالطفل، خاصة أن بعض الجمعيات الدينية غير المرخصة تعمل فى إطار غير شرعى، وهى تعمل أيضا على شخصية الطفل ".

وأضاف جبر، خلال كلمته اليوم، للإعلان عن إطلاق استراتيجية بناء الوعى واستقلال الدول 2021، بحضور وزير الأوقاف، أن الاستراتيجية لن تكون حديث فى الغرف المغلقة، ولكن ستخرج توصيات للنور لتحقيق الغرض المنشود منها، حتى لا يقتصر الأمر على مناقشات فقط، ومن ضمن التوصيات خلال اجتماع اليوم، البحث عما يريده المشاهد، وذلك من خلال التعاون مع أساتذة إعلام، وخلق قنوات تواصل مع الإعلام الجديد للوقوف على المحتوى المطلوب ووضع خطوات جادة فى هذا الصدد، لاستهداف الشريحة المطلوبة من المجتمع للمساهمة فى بناء مجتمع واعى وجيل مستنير.

وخلال الندوة، نوه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلى أن الوزارة تتعاون مع وزارة التربية والتعليم لبناء شخصية الطفل المصرى، متابعا:" لدينا 25 مليون متابع على موقع الوزارة فى متابعة ومشاهدة وقراءة الكتب، ولدينا على مواقع التواصل تغريدات وفتاوى هامة للمواطنين".