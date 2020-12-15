جثث على الطريق.. مصرع والد ونجليه في حادث سيارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

استيقظ الأب الثلاثيني، ومعه أبناؤه الأربعة. تناول وجبة الإفطار مع أبنائه ووالديه، دون أن يدري أنه على بعد خطوات من الموت، ودع والده ووالدته، وخرج مسرعًا بحثًا عن قوت يومه، مصطحبًا معه 3 من أبنائه لتوصيلهم إلى عزبة حلمي حسين في بيلا، بكفرالشيخ، إلى محل عملهم بمكان مجاور، لكن القدر وضع كلمة النهاية، ولقي الأب و2 من أبنائه مصرعهم.

"عبد النبي. ا. ع"، صاحب الـ 35 عامًا، عامل، تركته زوجته منذ عام ونصف، وفي رقبته 4 أبناء وأب وأم، يخرج يوميًا، لجمع الأوراق والكراتين، لبيعها والحصول على بضعة جنيهات، للإنفاق على أسرته، المكونة من 6 أفراد.

ركب الرجل دراجته النارية، ومعه 3 من أبنائه "محمد 13 عامًا"، و"أحمد 9 سنوات"، و"نور 5 أعوام"، لتوصيلهم من منزلهم الكائن بعزبة حلمي حسين، التابعة للوحدة المحلية بقرية دار السلام ببيلا، إلى عملهم في ورشة ميكانيكا للمركبات البخارية "توك توك"، بقرية الكراكات التابعة لمركز بيلا.

أحمد إسماعيل، رئيس مدينة بيلا، قال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه وفقًا لما جرى رصده ومتابعته، كان الضحايا يسيرون على طريق "بيلا- كفر الشيخ"، بناحية عزبة فهمي، التابعة للوحدة المحلية لقرية الكراكات، وتعرضوا لحادث سير على الطريق، إثر تصادم الدراجة البخارية التي كانوا يستقلونها، بسيارة نقل "جامبو"، ما أدى إلى مصرع الأب، واثنين من أبنائه، وإصابة الأخ الأكبر.

وقال رئيس مركز ومدينة بيلا إن الأسرة تتكون من الجد والجدة والعامل المتوفى و4 أبناء، يقيمون مع الجد والجدة، الذين يساعدون الشاب في رعاية أبنائه بعد انفصال الضحية عن زوجته.

وتلقت غرفة طوارئ الصحة، إخطارًا من مستشفى بيلا المركزي، بوصول كل من "عبدالنبي.ا.ع"، 35 عامًا، وولديه "بدر.ع"، و"أحمد.ع"، وإصابة الابن الثالث "م.ع"، بإصابات خطيرة، بادعاء حادث سير على طريق "كفر الشيخ- بيلا"، بناحية عزبة فهمي التابعة لقرية الكراكات بمركز بيلا.

وأكد شهود عيان لـ"الخليج 365"، أنه جرى نقل الجثث الثلاثة بمعرفة الأهالي إلى مشرحة مستشفى بيلا المركزي، ونقل الطفل الثالث إلى نفس المستشفى لتلقي العلاج.