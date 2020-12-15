شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة انتخاب الغانم رئيساً لمجلس الأمة الكويتي والان مع التفاصيل
وقال الھرشاني في جلسة مجلس الأمة العادیة، إن النائب الغانم قد حصل على 33 صوتاً في حین حصل النائب الحمیدي على 28 صوتاً، مقابل 3 أصوات باطلة، بحس ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا».
یذكر أن الغانم من موالید 1968 حاصل على بكالوریوس ھندسة میكانیكیة وتقلد منصب رئیس مجلس إدارة شركة بوبیان للبتروكیماویات وعضویة مجلس إدارة الشركة المصریة الكویتیة القابضة وشركة مواد البناء وشركة غلوبال تیلیكوم ورئیس مجلس إدارة نادي الكویت الریاضي، وعضو جمعیة المھندسین الكویتیة ورابطة المھندسین المیكانیكیین العالمیة.
وحاز عضویة مجلس الأمة عام 2006 و2008 و2009 وعضویة مجلس فبرایر 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستوریة، وشغل منصب رئیس مجلس الأمة في عام 2013 و2016.
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