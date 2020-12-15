شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يفتتح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ16 لمجلس الأمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - افتتح أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم (الثلاثاء)، دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة.

وأكد الصباح في كلمة ألقاها خلال الجلسة أن مسيرة الوطن تعاني مشكلات جسيمة وتواجه تحديات كبيرة، ما يستوجب وعلى جناح السرعة وضع برنامج إصلاحي شامل يؤتي الحلول الناجعة لها حتى تستقيم الأمور وتنطلق المسيرة وصولاً إلى التنمية المستدامة.

وقال: «إن نجاح برنامج الإصلاح الشامل يتطلب وعياً مسؤولاً وتعاوناً فعالاً بين مجلس الأمة والحكومة وحزماً في تطبيق القانون وتغليب الحوار الإيجابي المسؤول الذي يوحد ويجمع ويتجنب الفرقة والانقسام ويحقق المصلحة الوطنية المشتركة».

وكان أعضاء مجلس الأمة (رئيس وأعضاء مجلس الوزراء والنواب) قد أدّوا اليمين الدستورية في بداية جلسة مجلس الأمة العادية الأولى لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ16 وذلك لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة وفقا للمادة (91) من الدستور.