شكرا لقرائتكم خبر عن مرزوق الغانم يفوز مجدداً برئاسة مجلس الأمة الكويتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعاد نواب مجلس الأمة الكويتي، الثلاثاء، انتخاب مرزوق الغانم للمرة الثالثة رئيساً للمجلس في أول أيام عمله بالدورة الجديدة. وفاز الغانم برئاسة مجلس الأمة في فصله التشريعي الـ16، بعد حصوله على 33 صوتاً مقابل 28 لمنافسه بدر الحميدي مقابل 3 أصوات باطلة. وجرى التصويت وفقاً للمادة (92) من الدستور والمادة (28) من اللائحة الداخلية للمجلس اللتين تنصان على أن يختار مجلس الأمة في أول جلسة له ولمثل مدته رئيساً ونائب رئيس من بين أعضائه. وعقب انتخابه، قال الغانم «أشكر كل من أولاني ثقته، وأمد يدي للجميع»، مضيفاً «التزمت الصمت تجاه الإساءات التي طالتني، أتسامى فوق الجراح لمصلحة الكويت والكويتيين». وتابع: «المعارك والخلافات الشخصية لن تفيدنا ولن تنمي مجتمعنا، والشعب الكويتي لا يريد نزاعات شخصية إنما يريد العمل، وأقولها صادقاً أميناً على كل حرف، أمد يدي لكم جميعاً». وكان الغانم قد فاز برئاسة مجلس الأمة في الفصلين التشريعيين الماضيين الرابع عشر في العام 2013، والخامس عشر في العام 2016.